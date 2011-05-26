В 7-м сезоне сериала «Идеал» Моз признается Колину, что он хочет вернуть Дженни, и делает для нее валентинку. Но девушка воспринимает его предложение не совсем так, как он рассчитывал. Теперь Дженни работает в полиции под началом Пи-Си и, похоже, вот-вот заведет новые отношения. В город приезжает сестра Ники Джесс, которая сразу же очень нравится Мультяшной Голове. Обстановка располагает к началу страстного романа. Тем временем в штате появляется загадочная банда рыжеволосых под названием «Красный Туман», которая хочет прибрать весь наркобизнес к своим рукам, поэтому дело психопата Пола оказывается под угрозой.