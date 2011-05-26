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Постер к 7-му сезону сериала Идеал
Киноафиша Сериалы Идеал Сезоны Сезон 7

Ideal 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 26 мая 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Идеал»

В 7-м сезоне сериала «Идеал» Моз признается Колину, что он хочет вернуть Дженни, и делает для нее валентинку. Но девушка воспринимает его предложение не совсем так, как он рассчитывал. Теперь Дженни работает в полиции под началом Пи-Си и, похоже, вот-вот заведет новые отношения. В город приезжает сестра Ники Джесс, которая сразу же очень нравится Мультяшной Голове. Обстановка располагает к началу страстного романа. Тем временем в штате появляется загадочная банда рыжеволосых под названием «Красный Туман», которая хочет прибрать весь наркобизнес к своим рукам, поэтому дело психопата Пола оказывается под угрозой.

Список серий 7-го сезона сериала «Идеал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Полиция The Police
Сезон 7 Серия 1
26 мая 2011
Должники The Debtors
Сезон 7 Серия 2
2 июня 2011
Бордель The Brothel
Сезон 7 Серия 3
9 июня 2011
Картины The Paintings
Сезон 7 Серия 4
16 июня 2011
Любовь The Love
Сезон 7 Серия 5
23 июня 2011
Красный король The Red King
Сезон 7 Серия 6
30 июня 2011
График выхода всех сериалов
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