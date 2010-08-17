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Постер к 6-му сезону сериала Идеал
Киноафиша Сериалы Идеал Сезоны Сезон 6

Ideal 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 17 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Идеал»

В 6-м сезоне сериала «Идеал» Моз и Дженни возвращаются в Солфорд, чтобы потребовать долг у Мультяшной Головы. Там они с удивлением обнаруживают, что Ники стала суперэффективным наркоторговцем, заняла место Моза и наняла в свою команду психопата Пола. В ее «офисе» они также встречают транссексуала Натаниэля, который раньше был женой Брайана Натали. Кроме того, их навещает куда более зловещий посетитель – двойник Моза Роджер, у которого герой когда-то украл паспорт, чтобы сбежать из страны. На помощь друзьям в самый критический момент приходит Пи-Си. Но проблемы на этом, к сожалению, не заканчиваются.

Список серий 6-го сезона сериала «Идеал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Бизнес The Business
Сезон 6 Серия 1
17 августа 2010
Американец The American
Сезон 6 Серия 2
24 августа 2010
Убийство The Kill
Сезон 6 Серия 3
31 августа 2010
Постер The Poster
Сезон 6 Серия 4
7 сентября 2010
Провал The Lapse
Сезон 6 Серия 5
14 сентября 2010
Авария The Accident
Сезон 6 Серия 6
21 сентября 2010
Ухо The Ear
Сезон 6 Серия 7
28 сентября 2010
Новоселье The Housewarming
Сезон 6 Серия 8
5 октября 2010
График выхода всех сериалов
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