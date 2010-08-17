В 6-м сезоне сериала «Идеал» Моз и Дженни возвращаются в Солфорд, чтобы потребовать долг у Мультяшной Головы. Там они с удивлением обнаруживают, что Ники стала суперэффективным наркоторговцем, заняла место Моза и наняла в свою команду психопата Пола. В ее «офисе» они также встречают транссексуала Натаниэля, который раньше был женой Брайана Натали. Кроме того, их навещает куда более зловещий посетитель – двойник Моза Роджер, у которого герой когда-то украл паспорт, чтобы сбежать из страны. На помощь друзьям в самый критический момент приходит Пи-Си. Но проблемы на этом, к сожалению, не заканчиваются.