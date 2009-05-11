В 5-м сезоне сериала «Идеал» отношения с Дженни вдохновляют Моза изменить свой образ жизни. Когда любимая девушка ловит по его вине красочные галлюцинации, герой клянется, что теперь он навсегда откажется от торговли наркотиками и найдет себе нормальную работу. Однако никто из его клиентов почему-то не относится к его решению всерьез, и поток красочных персонажей продолжает стекаться в квартиру за травкой. Джудит переживает разлад в отношениях с Мультяшной Головой, поэтому она ищет приключений на стороне. Алан пытается сбежать от Кулака, который грозит ему расправой. А Брайан приводит новых друзей.