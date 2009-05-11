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Постер к 5-му сезону сериала Идеал
Киноафиша Сериалы Идеал Сезоны Сезон 5

Ideal 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 мая 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Идеал»

В 5-м сезоне сериала «Идеал» отношения с Дженни вдохновляют Моза изменить свой образ жизни. Когда любимая девушка ловит по его вине красочные галлюцинации, герой клянется, что теперь он навсегда откажется от торговли наркотиками и найдет себе нормальную работу. Однако никто из его клиентов почему-то не относится к его решению всерьез, и поток красочных персонажей продолжает стекаться в квартиру за травкой. Джудит переживает разлад в отношениях с Мультяшной Головой, поэтому она ищет приключений на стороне. Алан пытается сбежать от Кулака, который грозит ему расправой. А Брайан приводит новых друзей.

Список серий 5-го сезона сериала «Идеал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Лекарь The Healer
Сезон 5 Серия 1
11 мая 2009
Искушение The Temptation
Сезон 5 Серия 2
18 мая 2009
Красная сумка The Red Bag
Сезон 5 Серия 3
25 мая 2009
Документальный фильм The Documentary
Сезон 5 Серия 4
1 июня 2009
Шанс The Chance
Сезон 5 Серия 5
8 июня 2009
Паспорта The Passports
Сезон 5 Серия 6
15 июня 2009
График выхода всех сериалов
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