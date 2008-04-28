В 4-м сезоне сериала «Идеал» Моза срочно доставляют в больницу с подозрением на сердечный приступ. Вся жизнь буквально проносится у него перед глазами, и он вспоминает, как в 1993 году впервые въехал в свою нынешнюю квартиру. Зрители узнают много забавных и любопытных фактов из его темного прошлого. Позже в гости к герою заходит хорошо подвыпившая Дженни, и ситуация вскоре выходит из-под контроля. Вот только теперь им приходится скрывать свои новообретенные отношения в тайне ото всех, чтобы не вызвать лишних скандалов. К банде психопата Пола присоединяются Колин и Ксавье, а Ли начинает писать вдохновляющие тексты песен.