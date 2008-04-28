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Постер к 4-му сезону сериала Идеал
Киноафиша Сериалы Идеал Сезоны Сезон 4

Ideal 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 апреля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Идеал»

В 4-м сезоне сериала «Идеал» Моза срочно доставляют в больницу с подозрением на сердечный приступ. Вся жизнь буквально проносится у него перед глазами, и он вспоминает, как в 1993 году впервые въехал в свою нынешнюю квартиру. Зрители узнают много забавных и любопытных фактов из его темного прошлого. Позже в гости к герою заходит хорошо подвыпившая Дженни, и ситуация вскоре выходит из-под контроля. Вот только теперь им приходится скрывать свои новообретенные отношения в тайне ото всех, чтобы не вызвать лишних скандалов. К банде психопата Пола присоединяются Колин и Ксавье, а Ли начинает писать вдохновляющие тексты песен.

Список серий 4-го сезона сериала «Идеал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Боли The Pains
Сезон 4 Серия 1
28 апреля 2008
Прошлое The Past
Сезон 4 Серия 2
5 мая 2008
Водка The Vodka
Сезон 4 Серия 3
12 мая 2008
Секрет The Secret
Сезон 4 Серия 4
19 мая 2008
Война The War
Сезон 4 Серия 5
26 мая 2008
День рождения The Birthday
Сезон 4 Серия 6
2 июня 2008
Телевидение The Television
Сезон 4 Серия 7
9 июня 2008
Будущее The Future
Сезон 4 Серия 8
16 июня 2008
График выхода всех сериалов
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