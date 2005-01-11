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Постер к 1-му сезону сериала Идеал
Киноафиша Сериалы Идеал Сезоны Сезон 1

Ideal 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 января 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Идеал»

В 1-м сезоне сериала «Идеал» в обычной британской квартире располагается настоящий наркопритон для любителей марихуаны и других не очень тяжелых, но и не особо законных веществ. Здесь живет парень по имени Моз – мелкий торговец наркотиками. Основную часть товара ему поставляет старый приятель-полицейский Пи-Си, который конфискует наркотики у задержанных. Квартиру с Мозом делит его девушка Ники, которая постоянно грозится уйти от него из-за преступного бизнеса и вечного беспорядка в доме. А еще к ним постоянно наведываются клиенты – пожилой гомосексуалист Брайан, незадачливая няня Дженни и другие колоритные персонажи.

Список серий 1-го сезона сериала «Идеал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Крыса The Rat
Сезон 1 Серия 1
11 января 2005
Соблазн The Seduction
Сезон 1 Серия 2
18 января 2005
Парень The Boyfriend
Сезон 1 Серия 3
25 января 2005
Дело The Affair
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2005
Туристка The Backpacker
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2005
Вечеринка The Party
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2005
Беременность The Pregnancy
Сезон 1 Серия 7
22 февраля 2005
Тело The Body
Сезон 1 Серия 8
1 марта 2005
График выхода всех сериалов
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