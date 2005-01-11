В 1-м сезоне сериала «Идеал» в обычной британской квартире располагается настоящий наркопритон для любителей марихуаны и других не очень тяжелых, но и не особо законных веществ. Здесь живет парень по имени Моз – мелкий торговец наркотиками. Основную часть товара ему поставляет старый приятель-полицейский Пи-Си, который конфискует наркотики у задержанных. Квартиру с Мозом делит его девушка Ники, которая постоянно грозится уйти от него из-за преступного бизнеса и вечного беспорядка в доме. А еще к ним постоянно наведываются клиенты – пожилой гомосексуалист Брайан, незадачливая няня Дженни и другие колоритные персонажи.