Во 2-м сезоне сериала «Идеал» беременная Ники переезжает к Сангите, чтобы разделить с ней лесбийское любовное гнездышко. Моз переживает, пока не решает завести отношения с Джудит. Правда, девушку несколько настораживает его необычный и противозаконный образ жизни. Деррик пытается наладить свои дела с полицией, чтобы жениться на Ясуко. Он предлагает Мозу стать его шафером. Мультяшная Голова устраивает для друга мальчишник, однако праздник вскоре выходит из-под контроля. Проснувшись утром в кучах мусора и среди спящих вповалку парней, Моз узнает, что его как раз в этот день собирается посетить арендодатель жилья.