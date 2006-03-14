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Постер к 2-му сезону сериала Идеал
Киноафиша Сериалы Идеал Сезоны Сезон 2

Ideal 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 марта 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Идеал»

Во 2-м сезоне сериала «Идеал» беременная Ники переезжает к Сангите, чтобы разделить с ней лесбийское любовное гнездышко. Моз переживает, пока не решает завести отношения с Джудит. Правда, девушку несколько настораживает его необычный и противозаконный образ жизни. Деррик пытается наладить свои дела с полицией, чтобы жениться на Ясуко. Он предлагает Мозу стать его шафером. Мультяшная Голова устраивает для друга мальчишник, однако праздник вскоре выходит из-под контроля. Проснувшись утром в кучах мусора и среди спящих вповалку парней, Моз узнает, что его как раз в этот день собирается посетить арендодатель жилья.

Список серий 2-го сезона сериала «Идеал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Олень До The Stag Do
Сезон 2 Серия 1
14 марта 2006
Арендодатель The Landlord
Сезон 2 Серия 2
21 марта 2006
Гидропоника The Hydroponics
Сезон 2 Серия 3
28 марта 2006
Сеанс The Séance
Сезон 2 Серия 4
4 апреля 2006
Босс The Boss
Сезон 2 Серия 5
11 апреля 2006
Гость The Guest
Сезон 2 Серия 6
18 апреля 2006
Доставка The Delivery
Сезон 2 Серия 7
25 апреля 2006
Деньги The Money
Сезон 2 Серия 8
2 мая 2006
График выхода всех сериалов
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