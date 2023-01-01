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Киноафиша Сериалы Идеал Сезоны

Идеал, список сезонов

Ideal 18+
Год выпуска 2005
Страна Великобритания
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC Three
Список сезонов сериала «Идеал»
Идеал - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 11 января 2005 - 1 марта 2005
 
Идеал - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 14 марта 2006 - 2 мая 2006
 
Идеал - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 20 марта 2007 - 8 мая 2007
 
Идеал - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов 28 апреля 2008 - 16 июня 2008
 
Идеал - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
6 эпизодов 11 мая 2009 - 15 июня 2009
 
Идеал - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
8 эпизодов 17 августа 2010 - 5 октября 2010
 
Идеал - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
6 эпизодов 26 мая 2011 - 30 июня 2011
 
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