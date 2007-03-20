В 3-м сезоне сериала «Идеал» во время пожара на чердаке Моз падает с крыши и ломает ногу. Когда он выписывается из больницы, он понимает, что к нему вернулась Ники… вместе со своим новорожденным ребенком, который постоянно кричит и не дает никому в доме спать. У самой Ники даже начинаются галлюцинации из-за недостатка ночного отдыха. Мистер Рупани посылает в квартиру Моза двух рабочих, Алана и Марко, чтобы они начали долгожданный ремонт. Тем временем Джудит решает брать работу на дом. Учитывая ее нестандартную специальность, это несколько беспокоит всех друзей. Брайан находит девушку-готку и переходит в ее субкультуру.