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Постер к 3-му сезону сериала Идеал
Киноафиша Сериалы Идеал Сезоны Сезон 3

Ideal 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 марта 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Идеал»

В 3-м сезоне сериала «Идеал» во время пожара на чердаке Моз падает с крыши и ломает ногу. Когда он выписывается из больницы, он понимает, что к нему вернулась Ники… вместе со своим новорожденным ребенком, который постоянно кричит и не дает никому в доме спать. У самой Ники даже начинаются галлюцинации из-за недостатка ночного отдыха. Мистер Рупани посылает в квартиру Моза двух рабочих, Алана и Марко, чтобы они начали долгожданный ремонт. Тем временем Джудит решает брать работу на дом. Учитывая ее нестандартную специальность, это несколько беспокоит всех друзей. Брайан находит девушку-готку и переходит в ее субкультуру.

Список серий 3-го сезона сериала «Идеал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Ночь The Night
Сезон 3 Серия 1
20 марта 2007
Христиане The Christians
Сезон 3 Серия 2
27 марта 2007
Пирамида The Pyramid
Сезон 3 Серия 3
3 апреля 2007
Гнездо The Nest
Сезон 3 Серия 4
10 апреля 2007
Ванна The Bath
Сезон 3 Серия 5
17 апреля 2007
Подстава The Set-Up
Сезон 3 Серия 6
24 апреля 2007
Крабы The Crabs
Сезон 3 Серия 7
1 мая 2007
Свадьба The Wedding
Сезон 3 Серия 8
8 мая 2007
График выхода всех сериалов
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