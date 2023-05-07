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Постер к 1-му сезону сериала Стряпуха
Киноафиша Сериалы Стряпуха Сезоны Сезон 1

Стряпуха 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стряпуха»

В 1-м сезоне сериала «Стряпуха» любящая супруга и заботливая мать Ульяна остается вдовой, когда ее муж-полицейский погибает на задании. Героине ничего не остается, кроме как устроиться кухаркой в богатый дом, ведь теперь она должна кормить детей своими силами. Хозяин ей попадается добрый и щедрый – бизнесмен Егор Фомин, который практически не бывает дома. Зато его молодая жена Виктория постоянно усложняет жизнь прислуге, придираясь не по делу. Когда-то Вика была поп-звездой, но теперь живет с мужем в глуши и срывается на окружающих. Пытаясь разобраться в ее поведении, вдова оперативника понимает, что у Вики есть проблемы с криминалом.

Список серий 1-го сезона сериала «Стряпуха» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2023
График выхода всех сериалов
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