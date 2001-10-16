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Постер к 3-му сезону телешоу Голый повар
Киноафиша Сериалы Голый повар Сезоны Сезон 3

The Naked Chef
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 октября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Голый повар»

В 3-м сезоне шоу «Голый повар» один из лучших кулинаров во всем мире снова пытается донести идею того, что стоять у плиты – это не бремя, а большое удовольствие. Джейми Оливер готовит блюда, которые подходят как для праздничных вечеров, так и для простых посиделок с друзьями. Каждый из его рецептов до безобразия прост и не требует немыслимых усилий, а результат превосходит все ожидания. Вместе с шефом, книги которого разошлись многомиллионными тиражами, зрителям предстоит необыкновенное гастрономическое приключение.

Список серий 3-го сезона телешоу «Голый повар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Дом на колесах Moving House
Сезон 3 Серия 1
16 октября 2001
Рок и жаркое Rock & Roast
Сезон 3 Серия 2
23 октября 2001
Крестный отец Godfather
Сезон 3 Серия 3
30 октября 2001
Горский флинг Highland Fling
Сезон 3 Серия 4
6 ноября 2001
Каррифест Curryfest
Сезон 3 Серия 5
13 ноября 2001
Обратно в школу Back to School
Сезон 3 Серия 6
20 ноября 2001
Итальянская работа The Italian Job
Сезон 3 Серия 7
27 ноября 2001
На пляже At the Beach
Сезон 3 Серия 8
4 декабря 2001
График выхода всех сериалов
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