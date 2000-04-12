Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тёща" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону телешоу Голый повар
Киноафиша Сериалы Голый повар Сезоны Сезон 2

The Naked Chef
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 апреля 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Голый повар»

Во 2-м сезоне шоу «Голый повар» знаменитый шеф снова постарается убедить телезрителей в том, что готовить еду – увлекательное занятие. К процессу у Оливера творческий подход: он сравнивает его с искусством и способен устроить из кухонной рутины настоящее представление. Повар поделится любимыми рецептами вкусной пищи, которую каждый сможет приготовить у себя дома, практически не прикладывая усилий. Джейми займется блюдами, которые подходят как для особых случаев, так и для повседневных приемов пищи.

Список серий 2-го сезона телешоу «Голый повар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Воссоединение на Нил-Стрит Neal Street Reunion
Сезон 2 Серия 1
12 апреля 2000
Девочки девочки девочки Girls Girls Girls
Сезон 2 Серия 2
26 апреля 2000
Идеальный день A Perfect Day
Сезон 2 Серия 3
3 мая 2000
Идем к собакам Going to the Dogs
Сезон 2 Серия 4
10 мая 2000
Пикник на пирсе Picnic on the Pier
Сезон 2 Серия 5
17 мая 2000
Булочка в духовке A Bun in the Oven
Сезон 2 Серия 6
24 мая 2000
Барбекю на день рождения A Birthday Barbecue
Сезон 2 Серия 7
31 мая 2000
Свадебные колокола Wedding Bells
Сезон 2 Серия 8
7 июня 2000
График выхода всех сериалов
Related video
Все знают, что Буратино — копия Пиноккио: вот чем наша кукла выгодно отличается от иностранной
Этот салат обожает Зеленый Дракон: идеальный легкий вариант на Новый 2024 год
В Советском Союзе этот фильм просто уничтожили: осталась всего одна копия
Так может только Михалков: в этом фильме не снимались актеры, но его номинировали на «Оскар»
Вот что ела Елизавета II в новогоднюю ночь: на ее столе не было ни одного изысканного блюда
Странная не только внешне: настоящую фамилию Васильевой сложно выговорить и со второго раза
Неясно, как живут без него: это важное русское слово отсутствует в иностранных словарях
Самая известная песня из «Иронии судьбы» оказалась заимствованной: вот где ее крутили впервые
Клеймо на репутации страны: какого фильма Меньшов стыдился больше всего
За этой «Мимозой» у стола выстроится очередь: рецепт, в котором нет сардины и плавленых сырков
В этикете веками существуют правила, которые все еще умудряются нарушать: этим грешат деревенские
Эту деталь в «Кавказской пленнице» не замечали годами: Гайдай цинично подставил Вицина
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше