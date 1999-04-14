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Постер к 1-му сезону телешоу Голый повар
Киноафиша Сериалы Голый повар Сезоны Сезон 1

The Naked Chef
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Голый повар»

В 1-м сезоне шоу «Голый повар» прославившийся на весь мир благодаря своему кулинарному таланту шеф Джейми Оливер раскроет множество секретов любимого дела. Основная его цель – показать, что процесс приготовления хорошей пищи может быть не таким сложным, как кажется на первый взгляд. Он разнообразит готовку цитированием современных литераторов и превратит ее в забавную игру. Зрители получат от знаменитого британца рецепты на все случаи жизни: новогоднюю вечеринку, день рождения, свидание со второй половинкой.

Список серий 1-го сезона телешоу «Голый повар» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ночь поваров Chefs' Night Off
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 1999
Девичник Hen Night
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 1999
Няня Babysitting
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 1999
Группа The Band
Сезон 1 Серия 4
5 мая 1999
Вечеринка в честь дня рождения Birthday Party
Сезон 1 Серия 5
12 мая 1999
Подруга Girlfriend
Сезон 1 Серия 6
19 мая 1999
График выхода всех сериалов
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