Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Юность
Киноафиша Сериалы Юность Сезоны Сезон 1

Юность 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Юность»

В 1-м сезоне сериала «Юность» молодой и амбициозный блогер Alex Go вторгается в мир интернет-звезд как новая сенсация. Он набирает миллионы подписчиков, а его видео мгновенно становятся вирусными. Вскоре ему даже предлагает свои услуги знаменитый продюсер. Но одна оплошность стоит Алексу карьеры и репутации. Неадекватно среагировав на комментарий одного из поклонников, он становится персоной нон грата и теряет все контракты. Дело в том, что его слова обижают ребенка – мальчика по имени Митя Липкин, который сейчас отдыхает в детском лагере. Единственный шанс для Алекса все исправить – записаться в вожатые, найти Митю и извиниться. Теперь судьбу звезды решают дети.

Список серий сериала Юность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
25 мая 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 мая 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 мая 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 мая 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 июня 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Песня из фильма с Муравьевой стала причиной грандиозного скандала: дело вот в чем
Еще одна дочь — от Ларионовой: Вертинский умер, прежде чем увидел эту малышку
Янковский считал этот фильм со своим участием лучшим: все рады, что не вышло продолжение
Дочь призналась, что Гузеева тестирует ее женихов: целует и не только
Басилашвили был в ужасе, когда ему предложили целовать Гурченко: понять актера легко
С этими фильмами Михалков чуть не получил премию «Оскар»: сейчас о них не помнят
Бузова и Пугачева в пролете: только песни этой певицы в 2023 году слушали нон-стоп
На «Брате-2» история не закончилась: что случилось с Багровым после возвращения из США
Дети этого не замечали: необычные детали в советском «Аладдине» увидели только взрослые
От советских людей скрывали годами: «Бриллиантовая рука» нагло скопирована у иностранцев
Жуткая правда: судьба красавицы Марфы из «Ивана Васильевича» на самом деле была трагичной
Вот тебе, Надя, и Новый год: Рязанов подсмотрел «Иронию судьбы» у иностранцев и выдал за свою
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше