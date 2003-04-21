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Постер к 1-му сезону сериала Бандитский Петербург 6: Журналист
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 6: Журналист Сезоны Сезон 1

Бандитский Петербург 6: Журналист 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандитский Петербург 6: Журналист»

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург 6: Журналист» корреспондент Андрей Обнорский, попавший в прошлом в переплет с милицией и бандитами, освобождается из колонии под Нижним Тагилом. Но вместо общего автобуса его неожиданно сажают в частный автомобиль, где его уже ждут люди Семенова – сотрудники петербургского уголовного розыска. На этом приключения журналиста не заканчиваются. Вслед за служебной «Волгой» увязывается навороченная BMW, явно принадлежащая мафии. В преследователях Обнорский узнает бандитов из компании Наумова. К счастью, Александру Звереву, также освобожденному из-под стражи, оказывается по пути с Обнорским.

Список серий 1-го сезона сериала «Бандитский Петербург 6: Журналист» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2003
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2003
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2003
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2003
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2003
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 апреля 2003
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 апреля 2003
График выхода всех сериалов
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