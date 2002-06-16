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Постер к 7-му сезону сериала Арлисс
Киноафиша Сериалы Арлисс Сезоны Сезон 7

Arli$$ 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 16 июня 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 7-й сезон сериала «Арлисс»

В 7-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс имеет дело с легендой бейсбола и его дочерью-тезкой и пытается воплотить в жизнь мечту игрока NBA, а Стэнли руководит студенческим проектом. Арлисс, к ужасу Кирби, находит протеже, а Рита влюбляется в шеф-повара в ресторане Стэнли. Затем Арлисс пытается осуществить свою мечту о золотом рекорде, помогая бейсболисту принять трудное решение. Кирби начинает встречаться с культуристкой, а Арлисс мотивирует травмированного игрока НФЛ. Арлисс и Кирби оказывают поддержку своему бывшему клиенту, который решил заняться политикой. Стэнли дает совет своему племяннику-футболисту.

Список серий 7-го сезона сериала «Арлисс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Бессмертный The Immortal
Сезон 7 Серия 1
16 июня 2002
Что вы видите, это то, что вы получаете What You See is What You Get
Сезон 7 Серия 2
23 июня 2002
Вместе с новым In with the New
Сезон 7 Серия 3
30 июня 2002
В команде нет меня There's No I in Team
Сезон 7 Серия 4
7 июля 2002
Безопасная игра Playing It Safe
Сезон 7 Серия 5
21 июля 2002
Моменты, чтобы помнить Moments to Remember
Сезон 7 Серия 6
28 июля 2002
Это все в игре It's All in the Game
Сезон 7 Серия 7
4 августа 2002
Стандарты и практика Standards and Practices
Сезон 7 Серия 8
11 августа 2002
Конец игры End Game
Сезон 7 Серия 9
18 августа 2002
Профили в агентировании Profiles in Agenting
Сезон 7 Серия 10
1 сентября 2002
Все, что блестит All That Glitters
Сезон 7 Серия 11
8 сентября 2002
График выхода всех сериалов
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