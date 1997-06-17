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Постер к 2-му сезону сериала Арлисс
Киноафиша Сериалы Арлисс Сезоны Сезон 2

Arli$$ 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 июня 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Арлисс»

Во 2-м сезоне сериала «Арлисс» клиент, который подозревает свою супругу в связи с любовником, упрашивает Арлисса выступить в роли частного сыщика. Один из давних клиентов Арлисса решает уйти из спорта по совету своей невесты. Надо ли уточнять, что главному герою это решение совсем не нравится. Затем Арлисса приглашают в Белый дом. Ситуация выходит из-под контроля, когда клиента Арлисса – профессионала боулинга – арестовывают. Кроме того, Арлисс вынужден удовлетворять желание матери молодого теннисиста, а также пытаться попасть на обложку популярного журнала Sports Illustrated.

Список серий 2-го сезона сериала «Арлисс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Агентство полного цикла A Full Service Agency
Сезон 2 Серия 1
17 июня 1997
Ценность лояльности The Value of Loyalty
Сезон 2 Серия 2
24 июня 1997
Арлисс Майклс, американец Arliss Michaels, American
Сезон 2 Серия 3
1 июля 1997
Мир у ваших ног The World at Your Feet
Сезон 2 Серия 4
8 июля 1997
Ограничение зарплаты! Salary Cap This!
Сезон 2 Серия 5
15 июля 1997
Кирби Карлайл, Устранение неполадок Kirby Carlisle, Trouble-Shooter
Сезон 2 Серия 6
22 июля 1997
Настоящая вещь The Real Thing
Сезон 2 Серия 7
29 июля 1997
Провидец нового тысячелетия Visionary for a New Millennium
Сезон 2 Серия 8
5 августа 1997
Как быть хорошим слушателем How to Be a Good Listener
Сезон 2 Серия 9
12 августа 1997
Правда и ответственность Truth and Responsibility
Сезон 2 Серия 10
19 августа 1997
График выхода всех сериалов
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