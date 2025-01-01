ПродавецПомните, это то, что хотят люди: большие сиськи и большие хиты! Большие сиськи и большие хиты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DrewБольше никаких реклам про кукурузу в сливках, которую мне приходилось есть беспощадно снова и снова. Как будто я делал кукурузной ложке минет, заглатывая эту гадость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Заставка шоу]
Арлис МайклсДля большинства из нас мечта стать чемпионом остается фантазией. Но для избранных это вполне реальность. Мы болеем за них. Мы переживаем вместе с ними. Спортсмены — наши последние воины. Моя работа — делать их мечты реальностью. Меня зовут Арлис Майклс. Я представляю спортсменов. Это мои истории.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ЖизельВозможно, я недооценил тебя.
Арлис МайклсО, надеюсь на это. Я зарабатываю на жизнь на тех, кто меня недооценит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Арлис и несколько клиентов играют в покер]
Джером "Автобус" БеттисДа, Арлис дал мне $4,6 миллиона авансом. Какова ставка?
Арлис Майклс$2.
Джером "Автобус" БеттисДля меня это слишком дорого.
Арлис МайклсПохоже, автобус здесь и остановился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AlexiКонечно, ты понимаешь, что я натуральная блондинка.
Rita WuТы же понимаешь, что мы принимаем душ вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Рита У[Арлисс пытается понять, почему один из его клиентов, чернокожий квотербек, не может попасть в команду] Я же говорил тебе причину. Это очевидно, как черное и белое.
Арлисс МайклсСкорее черное и фиолетовое. Я только что услышал слух, что Тео Холт гей.
Кирби КарлайлГей? Не может быть. Тео Холт не поет в микрофон... Мы вместе гонялись за девчонками. Он был моим напарником в десятке дел.
Арлисс МайклсОн когда-нибудь сбивал самолеты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rita Wu[Риту вызвали на работу так рано, что у нее ещё бигуди в волосах] Даже Кэти Курик не встаёт так рано.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Во время радиошоу]
Jim RomeНу, угадите, кто только что схватил лозу? Мастер манипуляций сам, Арлис Майклс.