Цитаты из сериала Арлисс

Продавец Помните, это то, что хотят люди: большие сиськи и большие хиты! Большие сиськи и большие хиты!
Drew Больше никаких реклам про кукурузу в сливках, которую мне приходилось есть беспощадно снова и снова. Как будто я делал кукурузной ложке минет, заглатывая эту гадость.
[Заставка шоу]
Арлис Майклс Для большинства из нас мечта стать чемпионом остается фантазией. Но для избранных это вполне реальность. Мы болеем за них. Мы переживаем вместе с ними. Спортсмены — наши последние воины. Моя работа — делать их мечты реальностью. Меня зовут Арлис Майклс. Я представляю спортсменов. Это мои истории.
Жизель Возможно, я недооценил тебя.
Арлис Майклс О, надеюсь на это. Я зарабатываю на жизнь на тех, кто меня недооценит.
[Арлис и несколько клиентов играют в покер]
Джером "Автобус" Беттис Да, Арлис дал мне $4,6 миллиона авансом. Какова ставка?
Арлис Майклс $2.
Джером "Автобус" Беттис Для меня это слишком дорого.
Арлис Майклс Похоже, автобус здесь и остановился.
Alexi Конечно, ты понимаешь, что я натуральная блондинка.
Rita Wu Ты же понимаешь, что мы принимаем душ вместе.
Рита У [Арлисс пытается понять, почему один из его клиентов, чернокожий квотербек, не может попасть в команду] Я же говорил тебе причину. Это очевидно, как черное и белое.
Арлисс Майклс Скорее черное и фиолетовое. Я только что услышал слух, что Тео Холт гей.
Кирби Карлайл Гей? Не может быть. Тео Холт не поет в микрофон... Мы вместе гонялись за девчонками. Он был моим напарником в десятке дел.
Арлисс Майклс Он когда-нибудь сбивал самолеты?
Rita Wu [Риту вызвали на работу так рано, что у нее ещё бигуди в волосах] Даже Кэти Курик не встаёт так рано.
[Во время радиошоу]
Jim Rome Ну, угадите, кто только что схватил лозу? Мастер манипуляций сам, Арлис Майклс.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Роберт Вул
Robert Wuhl
Сандра О
Сандра О
Sandra Oh
Джим Тернер
Jim Turner
