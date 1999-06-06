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Постер к 4-му сезону сериала Арлисс
Киноафиша Сериалы Арлисс Сезоны Сезон 4

Arli$$ 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 июня 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Арлисс»

В 4-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс опасается за здоровье, а Кирби помогает пожилой женщине, которая неравнодушна к бейсболу. Затем Арлисс представляет юную фигуристку, родители которой беззастенчиво тратят все заработанные дочерью деньги. В Лас-Вегасе бой, который продвигает Арлисс, может пойти наперекосяк из-за домашнего спора. Затем главный герой начинает встречаться с матерью потенциального клиента и требует, что Рита отправилась на свидание непосредственно с самим клиентом. Также главному герою предстоит разобраться с забастовкой баскетболистов и решить еще множество проблем своих подопечных.

Список серий 4-го сезона сериала «Арлисс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Причина и следствие Cause and Effect
Сезон 4 Серия 1
6 июня 1999
Принимая один для команды Taking One for the Team
Сезон 4 Серия 2
13 июня 1999
Наше прошлое, наше настоящее, наше будущее Our Past, Our Present, Our Future
Сезон 4 Серия 3
20 июня 1999
Люди тоже активы People are Assets, Too
Сезон 4 Серия 4
27 июня 1999
Истории, о которых вы не слышали The Stories You Don't Hear About
Сезон 4 Серия 5
4 июля 1999
Смена караула The Changing of the Guard
Сезон 4 Серия 6
11 июля 1999
Вы должны любить эту игру You Gotta Love This Game
Сезон 4 Серия 7
18 июля 1999
Быть верным самому себе To Thine Own Self Be True
Сезон 4 Серия 8
25 июля 1999
Культ Знаменитости The Cult of Celebrity
Сезон 4 Серия 9
1 августа 1999
День Д D-Day
Сезон 4 Серия 10
8 августа 1999
Искусство давать и брать The Art of Give and Take
Сезон 4 Серия 11
15 августа 1999
Правила игры Rules of the Game
Сезон 4 Серия 12
22 августа 1999
График выхода всех сериалов
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