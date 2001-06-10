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Постер к 6-му сезону сериала Арлисс
Киноафиша Сериалы Арлисс Сезоны Сезон 6

Arli$$ 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 10 июня 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Арлисс»

В 6-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс помогает клиентке-лесбиянке и ее возлюбленной осуществить свою мечту. Затем Стэнли и Кирби рассматривают возможность инвестирования в родео, а Арлисс тем временем работает над возрождением давней идеи. Также он отправляется в Канаду, чтобы похитить целую хоккейную команду. Рита борется со старением с помощью альтернативной терапии. Пытаясь заключить контракт с известным гонщиком, Арлисс сталкивается с его многочисленными женами. Кроме того, Арлисс жаждет мести после того, как его смутил бейсбольный менеджер. В то время как Рита навещает свою семью, Кирби и Стэнли готовят сюрприз для Арлисса.

Список серий 6-го сезона сериала «Арлисс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Создание прецедентов Setting Precedents
Сезон 6 Серия 1
10 июня 2001
Выставление предложений Fielding Offers
Сезон 6 Серия 2
17 июня 2001
Вы – ваши приоритеты You are Your Priorities
Сезон 6 Серия 3
24 июня 2001
Вопрос характера A Question of Character
Сезон 6 Серия 4
1 июля 2001
Цена их игрушек The Price of their Toys
Сезон 6 Серия 5
8 июля 2001
Как я не знаю бизнеса Like No Business I Know
Сезон 6 Серия 6
15 июля 2001
О капусте и королях Of Cabbages and Kings
Сезон 6 Серия 7
22 июля 2001
Как нас видят другие As Others See Us
Сезон 6 Серия 8
29 июля 2001
Отдавать что-то взамен Giving Something Back
Сезон 6 Серия 9
5 августа 2001
Трудный выбор Hard Choices
Сезон 6 Серия 10
12 августа 2001
График выхода всех сериалов
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