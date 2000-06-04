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Постер к 5-му сезону сериала Арлисс
Киноафиша Сериалы Арлисс Сезоны Сезон 5

Arli$$ 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 4 июня 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 5-й сезон сериала «Арлисс»

В 5-м сезоне сериала «Арлисс» Арлисс узнает, что одного из его клиентов обвиняют в домашнем насилии. Затем Арлисс отправляет Кирби к гипнотизеру, чтобы тот излечил его от игровой зависимости. Также главному герою предстоит справиться с непростой ситуацией, когда два клиента, которые оказались товарищами по команде, начинают встречаться с одной и той же девушкой. А еще Арлисс помогает клиенту похоронить его маму, пытается уговорить «дилера марихуаны» уйти на пенсию, сделав ему специальное предложение, и начинает встречаться с тренером WNBA. В то время как бейсболисту нужна почка, Арлисс пытается убедить брата игрока пожертвовать свою.

Список серий 5-го сезона сериала «Арлисс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Существа привычки Creatures of Habit
Сезон 5 Серия 1
4 июня 2000
Как заставить вещи происходить Making Things Happen
Сезон 5 Серия 2
11 июня 2000
Я участвую I Get Involved
Сезон 5 Серия 3
18 июня 2000
Приходы и уходы Comings and Goings
Сезон 5 Серия 4
25 июня 2000
Это кого ты знаешь It's Who You Know
Сезон 5 Серия 5
9 июля 2000
Ценность честности The Value of Honesty
Сезон 5 Серия 6
16 июля 2000
Сумма частей The Sum of the Parts
Сезон 5 Серия 7
23 июля 2000
Почитание нашего прошлого Honoring Our Past
Сезон 5 Серия 8
30 июля 2000
Когда возможность стучится When Opportunity Knocks
Сезон 5 Серия 9
6 августа 2000
Последний звонок Last Call
Сезон 5 Серия 10
13 августа 2000
Порода отдельно A Breed Apart
Сезон 5 Серия 11
20 августа 2000
Где есть воля Where There's a Will
Сезон 5 Серия 12
27 августа 2000
Вы можете выбрать себе друзей... You Can Pick Your Friends...
Сезон 5 Серия 13
3 сентября 2000
График выхода всех сериалов
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