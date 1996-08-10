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Постер к 1-му сезону сериала Арлисс
Киноафиша Сериалы Арлисс Сезоны Сезон 1

Arli$$ 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Арлисс»

В 1-м сезоне сериала «Арлисс» в ночь, когда он должен получить награду «Герой нашего времени», Арлисс столкнулся с несколькими проблемами, среди которых зависимость Кирби от азартных игр и однополый брак одного из клиентов. В следующем эпизоде Арлисс решает использовать своего нового клиента, восходящую звезду школьного баскетбола, чтобы свести счеты с владельцем команды НБА. Затем арест лучшего боксера ставит под угрозу матч, который Арлисс продвигает как событие года. Не желая терять огромную сумму денег, которую принесет ему это мероприятие, главный герой пытается найти способ, чтобы турнир все-таки состоялся.

Список серий 1-го сезона сериала «Арлисс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Человек нашего времени A Man of Our Times
Сезон 1 Серия 1
10 августа 1996
Переговоры: это никогда не бывает личным Negotiating: It's Never Personal
Сезон 1 Серия 2
14 августа 1996
Спортсмены – образец для подражания Athletes are Role Models
Сезон 1 Серия 3
21 августа 1996
Как превратить минус в плюс How to Turn a Minus Into a Plus
Сезон 1 Серия 4
28 августа 1996
Что насчет болельщиков? What About the Fans?
Сезон 1 Серия 5
4 сентября 1996
Компания, которую вы держите The Company You Keep
Сезон 1 Серия 6
11 сентября 1996
Цвета радуги Colors of the Rainbow
Сезон 1 Серия 7
18 сентября 1996
Пересекать линию Crossing the Line
Сезон 1 Серия 8
25 сентября 1996
Время решает все Timing is Everything
Сезон 1 Серия 9
2 октября 1996
Наилучшие интересы клиента The Client's Best Interest
Сезон 1 Серия 10
9 октября 1996
Вещи, из которых сделаны мечты The Stuff That Dreams are Made Of
Сезон 1 Серия 11
16 октября 1996
График выхода всех сериалов
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