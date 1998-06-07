Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "МУЛЬТ в кино. Выпуск №163" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Арлисс
Киноафиша Сериалы Арлисс Сезоны Сезон 3

Arli$$ 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 июня 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Арлисс»

В 3-м сезоне сериала «Арлисс» главный герой помогает полузащитнику пройти анализы на стероиды, в то время как другой клиент настаивает на более выгодной сделке. Затем Арлисс не может найти работу квотербеку, который, по слухам, имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Фанат наносит удар клиенту Арлисса на ежегодной вечеринке Суперкубка AMM. Затем главный герой пытается завербовать склонного к самоубийству гонщика. Расследование NCAA ставит под угрозу выгодный контракт, который Арлисс заключил с иезуитским университетом. Арлисс настаивает на брачном договоре для своего клиента-баскетболиста из Африки и его невесты-еврейки.

Список серий 3-го сезона сериала «Арлисс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Семейный траст The Family Trust
Сезон 3 Серия 1
7 июня 1998
Моя работа заключается в том, чтобы найти работу My Job is to Get Jobs
Сезон 3 Серия 2
14 июня 1998
Все, что нужно Whatever It Takes
Сезон 3 Серия 3
21 июня 1998
Фанаты в первую очередь Fans First
Сезон 3 Серия 4
28 июня 1998
Откуда приходят клиенты? Where Do Clients Come From?
Сезон 3 Серия 5
5 июля 1998
Наследие The Legacy
Сезон 3 Серия 6
12 июля 1998
Что Арлисс соединил вместе... What Arliss Hath Joined Together...
Сезон 3 Серия 7
19 июля 1998
Друг рабочего человека The Working Man's Friend
Сезон 3 Серия 8
26 июля 1998
Стэнли Бэбсон ... Победа, место или шоу Stanley Babson...Win, Place, or Show
Сезон 3 Серия 9
2 августа 1998
За каждым великим клиентом... Behind Every Great Client...
Сезон 3 Серия 10
9 августа 1998
Американская игра The American Game
Сезон 3 Серия 11
16 августа 1998
Что бы я делал без Ву? What Would I Do Without Wu?
Сезон 3 Серия 12
23 августа 1998
Его зовут Арлисс Майклс. His Name is Arliss Michaels
Сезон 3 Серия 13
30 августа 1998
График выхода всех сериалов
Related video
Выгнали уже из трех школ: вся страна сочувствует Пьехе из-за проблемного сына
Стал известным актером, от матери отказался: как выглядит сын Фатеевой и Басова (фото)
Русская Барби: Асмус показала редкое фото матери, от которой публично открестилась
Одно лицо с Пугачевой: на новом фото Алентова сама на себя не похожа
Будете смеяться: салат «Селедка под шубой» назвали так по неочевидной причине
Навка ждет ребенка? Лорак спровоцировала слухи о беременности фигуристки (фото)
В России мало кто видел: этот отечественный фильм произвел фурор за границей, а особенно в Китае
Очень странное: это лакомство заменяло советским детям западные конфеты
Любовником Кустинской был супруг Фатеевой: о таком муже в СССР мечтали все
Не чета голубоглазому Кореневу: на этого Ихтиандра без слез не взглянешь (фото)
Это был бы шедевр: роль Шурочки в «Гусарской балладе» хотела сыграть другая актриса
«Слово пацана» официально запретили смотреть этим россиянам: проверьте, есть ли вы в списке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше