В 6 сезоне 9 серии сериала «Игра престолов» рабовладельцы пытаются взять реванш у Дейнерис Таргариен, осаждая Миэрин. На Севере в бою между силами Джона Сноу и кровавого Рамси Болтона должна, наконец, решиться судьба Винтерфелла и местных земель.
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