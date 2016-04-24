В 6 сезоне 6 серии сериала «Игра престолов» в столице переполняется чаша терпения Джейме Ланнистера: он уже не может выносить поведения Его Воробейшества. Тем временем Сэм знакомит Лилли с семьей, несмотря на все опасения.
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