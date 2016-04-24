В 6 сезоне 3 серии сериала «Игра престолов» Бран, погрузившись в прошлое, видит важный момент, связанный с отцом. В столице Его Воробейшество обсуждает с королем Томменом тонкости веры, а Джон Сноу получает возможность покарать предателей.
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