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Постер к 1-му сезону сериала Каждый за себя
Киноафиша Сериалы Каждый за себя Сезоны Сезон 1

Каждый за себя 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Каждый за себя»

В 1-м сезоне сериала «Каждый за себя» в жизни Ники все складывается как нельзя более удачно. Она сама любит с улыбкой говорить, что в столице ей везет с самого первого дня. Молодая женщина наладила бизнес и стала женой любящего мужчины. Однако волею судеб именно муж Олег доставит Нике большие неприятности. Все дело в том, что он задолжал большую сумму денег. Чтобы помочь мужчине, главная героиня заступает на службу домработницей и, закабалив себя на год, берет кредит на нужную сумму. Ника уверена, что беда позади, но муж предает ее. Олег забирает все средства и уходит к другой женщине. Ника остается со своим отчаянием наедине...

Список серий 1-го сезона сериала «Каждый за себя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2012
График выхода всех сериалов
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