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Киноафиша Сериалы Бывшие любимые

Бывшие любимые (2023 - …)

Бывшие любимые 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Сериал «Бывшие любимые» – это мелодрама о любви, пронесенной через годы. Света и Андрей знакомятся на первом курсе института и больше не расстаются ни на минуту. Но неприятная случайность вбивает между ними клин и разводит в разные стороны. Проходит восемь лет. Теперь Андрей встречается с дочкой крупного бизнесмена, а Света собирается замуж… за того самого бизнесмена! Бывшие влюбленные сталкиваются вновь и понимают, что огонь между ними все еще не погас. Но как объяснить это их новым избранникам?

В ролях
В ролях
Елена Медведева
Елена Медведева
Андрей Межулис
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев
Марина Митрофанова
Марина Митрофанова
Мария Ремер
Янина Соколовская
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Бывшие любимые»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Бывшие любимые - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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