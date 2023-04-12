Сериал «Бывшие любимые» – это мелодрама о любви, пронесенной через годы. Света и Андрей знакомятся на первом курсе института и больше не расстаются ни на минуту. Но неприятная случайность вбивает между ними клин и разводит в разные стороны. Проходит восемь лет. Теперь Андрей встречается с дочкой крупного бизнесмена, а Света собирается замуж… за того самого бизнесмена! Бывшие влюбленные сталкиваются вновь и понимают, что огонь между ними все еще не погас. Но как объяснить это их новым избранникам?