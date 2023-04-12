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Бывшие любимые 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бывшие любимые
Киноафиша Сериалы Бывшие любимые Сезоны Сезон 1

Бывшие любимые 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бывшие любимые»

В 1 сезоне сериала «Бывшие любимые» красавица Светлана живет с влиятельным бизнесменом и собирается через месяц сочетаться с ним браком. А простой парень Андрей встречается с дочерью ее жениха от первого брака – избалованной и юной девушкой. Но все переворачивается, когда Света и Андрей случайно видят друг друга. Выясняется, что они не только давно знакомы, но и когда-то встречались друг с другом на первом курсе университета. Они были страстно влюблены, но судьба разлучила их. Теперь новые избранники меркнут перед старой любовью. Герои готовы сбежать вместе, но действительно ли этот выбор будет верным?

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бывшие любимые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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