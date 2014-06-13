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Киноафиша Сериалы Невероятные приключения Алины

Невероятные приключения Алины (2014 - 2014)

Невероятные приключения Алины 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Невероятные приключения Алины» – это отечественный криминальный детектив о писательнице с агорафобией. Алина Троянская создает удивительные приключенческие романы о путешествиях, авантюрах и невиданных землях. Но мало кто знает, что сама женщина прикована к своей квартире: она боится сделать даже шаг за дверь и общается с издателем только через интернет. Но незадачливые бандиты, начитавшись ее книг, искренне верят, что Алина знает путь к древнему кладу. Они похищают писательницу из ее дома.

В ролях
В ролях
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова
Никита Зверев
Дмитрий Шаракоис
Дмитрий Шаракоис
Мария Баева
Мария Баева
Владимир Капустин
Владимир Капустин
Сергей Кешишев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Невероятные приключения Алины - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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