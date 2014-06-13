Сериал «Невероятные приключения Алины» – это отечественный криминальный детектив о писательнице с агорафобией. Алина Троянская создает удивительные приключенческие романы о путешествиях, авантюрах и невиданных землях. Но мало кто знает, что сама женщина прикована к своей квартире: она боится сделать даже шаг за дверь и общается с издателем только через интернет. Но незадачливые бандиты, начитавшись ее книг, искренне верят, что Алина знает путь к древнему кладу. Они похищают писательницу из ее дома.