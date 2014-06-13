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Невероятные приключения Алины 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невероятные приключения Алины
Киноафиша Сериалы Невероятные приключения Алины Сезоны Сезон 1

Невероятные приключения Алины 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невероятные приключения Алины»

В 1 сезоне сериала «Невероятные приключения Алины» молодая одаренная писательница Алина Троянская совсем не выходит из дома. Она страдает редким психическим заболеванием – агорафобией, поэтому не может сделать ни шага за порог, а собственная квартира становится для нее крепостью. Отсутствие реальных приключений женщина с лихвой компенсирует своими произведениями. Там есть и заброшенные города, и древние гробницы с сокровищами, и непролазные джунгли, и отважные герои. Вот только Алина пишет так реалистично, что случайные бандиты, начитавшись ее романов, верят, что она знает о местонахождении клада. Злодеи похищают Алину как ключ к сокровищам.

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5.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Невероятные приключения Алины» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 июня 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 июня 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 июня 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 июня 2014
График выхода всех сериалов
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