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Постер сериала Меморист
Постер сериала Меморист
Постер сериала Меморист
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Меморист

Меморист (2020 - 2020)

Memorist 16+
Год выпуска 2020
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

Детектив со способностью читать мысли людей, прикоснувшись к ним, пытается поймать серийного убийцу.

 
В ролях
В ролях
Ю Сын-хо
Чо Сон-ха
Ли Сэ-ён
Ко Чхан-сок
Ко Чхан-сок
Чон Хё-сон
Юн Джи-он
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Меморист - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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