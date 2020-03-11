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Скоро в прокате "Три мушкетёра: Д’Артаньян"
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мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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3 постера
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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша
Сериалы
Меморист
Меморист (2020 - 2020)
Memorist
16+
триллер
мистика
детектив
Год выпуска
2020
Страна
Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
tvN
Продолжительность сериала
16 часов 0 минут
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О чем сериал
Детектив со способностью читать мысли людей, прикоснувшись к ним, пытается поймать серийного убийцу.
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В ролях
В ролях
Ю Сын-хо
Чо Сон-ха
Ли Сэ-ён
Ко Чхан-сок
Чон Хё-сон
Юн Джи-он
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2020,
16 эпизодов
Кадры из сериала
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