Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ли Сэ-ён
Ли Сэ-ён Lee Se-yeong
Киноафиша Персоны Ли Сэ-ён

Ли Сэ-ён

Lee Se-yeong

Дата рождения
20 декабря 1992
Возраст
32 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Пучхон, Республика Корея

Популярные фильмы

Самый лучший хит 0.0
Самый лучший хит (2017)
Хваюги 0.0
Хваюги (2017)
Меморист 0.0
Меморист (2020)

Фильмография Ли Сэ-ён

Жанр
Год
Все 8 Сериалы 8 Актриса 8
Любовь по закону
Любовь по закону
мелодрама, комедия 2022, Южная Корея
Красная манжета
Красная манжета
драма, мелодрама, исторический 2021, Южная Корея
Меморист
Меморист
триллер, мистика, детектив 2020, Южная Корея
Кайрос
Кайрос
драма, мелодрама, триллер 2020, Южная Корея
Доктор Е Хан
Доктор Е Хан
драма, детектив, мелодрама 2019, Южная Корея
Коронованный шут
Коронованный шут
драма, исторический 2019, Южная Корея
Самый лучший хит
Самый лучший хит
драма, музыка, мелодрама 2017, Южная Корея
Хваюги
Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Южная Корея
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше