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Фильмография
Ли Сэ-ён
Lee Se-yeong
Киноафиша
Персоны
Ли Сэ-ён
Ли Сэ-ён
Lee Se-yeong
Дата рождения
20 декабря 1992
Возраст
32 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Пучхон, Республика Корея
Популярные фильмы
0.0
Самый лучший хит
(2017)
0.0
Хваюги
(2017)
0.0
Меморист
(2020)
Фильмография Ли Сэ-ён
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Мистика
Музыка
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2022
2021
2020
2019
2017
Все
8
Сериалы
8
Актриса
8
Любовь по закону
мелодрама, комедия
2022, Южная Корея
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Красная манжета
драма, мелодрама, исторический
2021, Южная Корея
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Меморист
триллер, мистика, детектив
2020, Южная Корея
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Кайрос
драма, мелодрама, триллер
2020, Южная Корея
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Доктор Е Хан
драма, детектив, мелодрама
2019, Южная Корея
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Коронованный шут
драма, исторический
2019, Южная Корея
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Самый лучший хит
драма, музыка, мелодрама
2017, Южная Корея
Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама
2017, Южная Корея
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