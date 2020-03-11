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Меморист 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Меморист
Киноафиша Сериалы Меморист Сезоны Сезон 1

Memorist 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Меморист»

Детектив со способностью читать мысли людей, прикоснувшись к ним, пытается поймать серийного убийцу.

 

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Меморист» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 апреля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 апреля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 апреля 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
16 апреля 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
22 апреля 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
23 апреля 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
29 апреля 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
30 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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