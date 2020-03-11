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Меморист 1 сезон смотреть онлайн
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Сериалы
Меморист
Сезоны
Сезон 1
Memorist
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
11 марта 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
16
Продолжительность сезона
16 часов 0 минут
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О чем 1-й сезон сериала «Меморист»
Детектив со способностью читать мысли людей, прикоснувшись к ним, пытается поймать серийного убийцу.
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Рейтинг сериала
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голосов
7.6
IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Меморист»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
11 марта 2020
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
12 марта 2020
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
18 марта 2020
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
19 марта 2020
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
25 марта 2020
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
26 марта 2020
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
1 апреля 2020
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
2 апреля 2020
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
8 апреля 2020
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
9 апреля 2020
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
15 апреля 2020
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
16 апреля 2020
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
22 апреля 2020
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
23 апреля 2020
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
29 апреля 2020
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
30 апреля 2020
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