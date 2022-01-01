Телеканал tvN

tvN — общенациональный развлекательный кабельный и IPTV канал в Южной Корее. Впервые вышел в эфир 9 октября 2006 года. Считается платным ресурсом №1 в стране. Активно развивается в Азиатском регионе: стал доступен в островной части Китая, Малайзии, Таиланде. Контент состоит из развлекательных шоу, передач о музыке и моде, лайфстайле.

tvN производит большое количество дорам, ориентированных на азиатских зрителей. Сериал «Любовное приземление» стал местным феноменом, последний эпизод посмотрело более 21% населения страны. В драме «Ответ 1988» снимались звезды k-pop.