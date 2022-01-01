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Телеканал tvN

О телеканале

tvN — общенациональный развлекательный кабельный и IPTV канал в Южной Корее. Впервые вышел в эфир 9 октября 2006 года. Считается платным ресурсом №1 в стране. Активно развивается в Азиатском регионе: стал доступен в островной части Китая, Малайзии, Таиланде. Контент состоит из развлекательных шоу, передач о музыке и моде, лайфстайле.

tvN производит большое количество дорам, ориентированных на азиатских зрителей. Сериал «Любовное приземление» стал местным феноменом, последний эпизод посмотрело более 21% населения страны. В драме «Ответ 1988» снимались звезды k-pop.

Сериалы
Ева
Ева
драма, мелодрама 2022, Корея
0.0
Наш блюз
Наш блюз
драма, семейный, мелодрама 2022, Корея
0.0
Падающая звезда
Падающая звезда
мелодрама, комедия 2022, Корея
0.0
Военный прокурор Доберман
Военный прокурор Доберман
триллер, детектив, криминал 2022, Корея
0.0
Убийственные каблучки
Убийственные каблучки
драма, триллер 2022, Корея
0.0
Двадцать пять, двадцать один
Двадцать пять, двадцать один
драма, фэнтези, мелодрама 2022, Корея
0.0
Разрушение к Вашим услугам
Разрушение к Вашим услугам
драма, фэнтези, мелодрама 2021, Корея
0.0
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История девятихвостого лиса
История девятихвостого лиса
мелодрама, фэнтези 2020, Корея
0.0
Все сериалы
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