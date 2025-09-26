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The Savant - 2025, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы The Savant Сезоны Сезон 1

The Savant
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «The Savant»

В 1 сезоне сериала The Savant в центре событий оказывается молодая привлекательная женщина, в которой на первый взгляд нет ничего необычного. Мало кто знает, что на самом деле она является сверхсекретной сыщицей по прозвищу Ученый. Главная героиня внедряется в онлайн-группы ненависти, чтобы вычислить самых жестоких людей в стране. Девушка рискует собственной жизнью, чтобы обезвредить потенциальных преступников, опасных насильников и садистов. Она проводит собственные расследования, работает под прикрытием и каждый день сталкивается со множеством испытаний. И все ради миссии, в которую свято верит. 

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График выхода новых серий The Savant 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2025
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2025
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 октября 2025
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 октября 2025
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 октября 2025
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 октября 2025
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2025
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2025
График выхода всех сериалов
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