После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло

Фанаты насчитали уже чуть ли не девять армий: какие 5 подразделений имел в виду Толкин в «Битве Пяти Воинств»

Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета

Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять

Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)

Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы

Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)

«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате

Возрастной рейтинг 6+: что в фильме «Домовенок Кузя 2» увидят дети – и почему родителям тоже будет интересно