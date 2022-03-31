Шоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи» рассказывает о восхождении новых гениальных шеф-поваров на кулинарный олимп. Рамзи известен на весь мир своими исключительными профессиональными качествами, редким бизнес-чутьем и… ужасным характером! Теперь он готов дать путевку в жизнь одному из своих начинающих коллег. Однако, чтобы удивить его, потребуется нечто большее, чем талант и воля к победе. От претендентов требуется одержимость своим делом, прибыльная идея ресторана и, конечно, собственная изюминка.