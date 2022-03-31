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Постер телешоу Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи
Постер телешоу Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Киноафиша Сериалы Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи

Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи (2022 - …)

Gordon Ramsay's Future Food Stars
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность телешоу 9 часов 0 минут
О чем телешоу

Шоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи» рассказывает о восхождении новых гениальных шеф-поваров на кулинарный олимп. Рамзи известен на весь мир своими исключительными профессиональными качествами, редким бизнес-чутьем и… ужасным характером! Теперь он готов дать путевку в жизнь одному из своих начинающих коллег. Однако, чтобы удивить его, потребуется нечто большее, чем талант и воля к победе. От претендентов требуется одержимость своим делом, прибыльная идея ресторана и, конечно, собственная изюминка.

В ролях
В ролях
Гордон Рамзи
Гордон Рамзи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона телешоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи»
Серия 1 / Episode 1
Сезон 2 Серия 1
30 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 1 эпизод
 
Кадры из телешоу
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