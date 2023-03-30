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Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи (2022), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи
Киноафиша Сериалы Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи Сезоны Сезон 2

Gordon Ramsay's Future Food Stars
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи»

Во 2 сезоне шоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи» в студии появляется очередная дюжина конкурсантов – начинающих предпринимателей и шеф-поваров, каждый из которых надеется по итогам открыть в Великобритании свой ресторан. Однако контракт с Гордоном Рамзи и 150 000 фунтов стерлингов на раскрутку получит лишь самый лучший из ребят – тот участник, которому удастся поразить строгого судью в самое сердце. От кулинаров требуется не только талант и пара авторских рецептов, но и гениальная концепция будущего ресторана, которая привлечет внимание Рамзи и вдохновит его вкладывать в проект свое время и деньги.

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Список серий телешоу Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
30 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
6 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
13 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
20 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
27 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
4 мая 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
18 мая 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
25 мая 2023
График выхода всех сериалов
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