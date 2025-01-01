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Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи
Сезоны
Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи, список сезонов
Gordon Ramsay's Future Food Stars
Год выпуска
2022
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC One
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
5.9
IMDb
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Список сезонов телешоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
31 марта 2022 - 19 мая 2022
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
30 марта 2023 - 25 мая 2023
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