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Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи
Киноафиша Сериалы Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи Сезоны Сезон 1

Gordon Ramsay's Future Food Stars
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи»

В 1 сезоне шоу «Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи» создатель проекта лично отбирает 12 лучших перспективных предпринимателей Великобритании, которые мечтают открыть собственный ресторан. Каждый из этих ребят не первый день находится в гастрономическом бизнесе, но ни у одного из них нет своего громкого имени, которое одним своим звучанием привлекало бы клиентов в его ресторан. Шеф-повар и шоумен Гордон Рамзи поможет одному из конкурсантов добиться настоящих высот в кулинарии. Но для этого участник должен по-настоящему впечатлить его, доказав, что огонь кухонной печи пылает прямо в его сердце.

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5.9 IMDb
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Список серий телешоу Будущие звезды кулинарии Гордона Рамзи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2022
График выхода всех сериалов
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