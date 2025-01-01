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Гардемарины, вперед! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Гардемарины, вперед!
Киноафиша Сериалы Гардемарины, вперед! Сезоны Сезон 1

Гардемарины, вперед! 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 1988
Год выпуска 1988
Количество серий 4
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гардемарины, вперед!»

В 1-м сезоне сериала «Гардемарины, вперед!» действие происходит в 1742 году. Царица Елизавета, которая силой захватила престол, никому не доверяет, опасаясь заговора. В числе ее немногочисленных приближенных оказывается личный доктор Лесток, которого уже давно переманил на свою сторону французский кардинал де Флери. Врач должен убедить Елизавету заключить соглашение с Францией. Находясь в Париже, де Флери узнает, что существует некий архив Бестужева, где содержится немало засекреченных бумаг. Они могут оказаться оружием в руках врага. К счастью, в рядах царской армии служат по-настоящему честные и преданные молодые солдаты…

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Гардемарины, вперед!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 января 1988
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 января 1988
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 января 1988
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 января 1988
График выхода всех сериалов
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