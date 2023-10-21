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Вызов (2022), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Вызов
Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны Сезон 2

Вызов 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Вызов»

Во 2-м сезоне шоу «Вызов» команды из 11 «умников» и 11 «звезд» отправятся в самое сердце Северного Кавказа – Республику Дагестан. Чарующие виды гор и водопадов станут фоном для новых непростых испытаний на силу, ловкость, выносливость, сообразительность, эрудированность и умение работать в коллективе. Всех участников разделят на пары: знаменитость из мира современной науки окажется в связке со звездой музыки, телевидения, спорта или блогосферы. Ведущими, как и в прошлом сезоне, останутся шоумен и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и представитель Института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

Рейтинг шоу

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7.3 IMDb
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Список серий телешоу Вызов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 01
Сезон 2 Серия 1
21 октября 2023
Выпуск 02
Сезон 2 Серия 2
28 октября 2023
Выпуск 03
Сезон 2 Серия 3
4 ноября 2023
Выпуск 04
Сезон 2 Серия 4
11 ноября 2023
Выпуск 05
Сезон 2 Серия 5
18 ноября 2023
Выпуск 06
Сезон 2 Серия 6
25 ноября 2023
Выпуск 07
Сезон 2 Серия 7
2 декабря 2023
Выпуск 08
Сезон 2 Серия 8
9 декабря 2023
Выпуск 09
Сезон 2 Серия 9
16 декабря 2023
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
23 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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