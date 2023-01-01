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Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев Dmitry Guberniev
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Дмитрий Губерниев

Dmitry Guberniev

Дата рождения
6 октября 1974
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область, СССР

Биография Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев родился 6 октября 1974 года в Московской области. В 1995 году окончил тренерский факультет Российской академии физической культуры, после чего посещал занятия в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения. С 1997 по 2000 год работал на телеканале ТВЦ. С начала нулевых — спортивный комментатор на каналах «Россия-1» и «Спорт» (позднее «Россия-2»). С 2015 года работает на спортивном канале «Матч ТВ», комментирует биатлон, ведет передачи «Все на матч!» и «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». С 2020 года ведет лотерею «Русское лото» на НТВ. Снялся в роли самого себя (камео) в ряде фильмов и телесериалов, среди которых «Морозко» (2010), «Лед» (2018), «Большая игра» (2018) и «Трудные подростки» (2020, 2-й сезон, 7-я серия).

Популярные фильмы

Ржевский против Наполеона 3.0
Ржевский против Наполеона (2011)
Вызов 0.0
Вызов (2022)

Фильмография Дмитрий Губерниев

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Вызов
Вызов
телешоу 2022, Россия
Ржевский против Наполеона 3
Ржевский против Наполеона
комедия 2011, Россия / Украина
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