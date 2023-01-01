Дмитрий Губерниев родился 6 октября 1974 года в Московской области. В 1995 году окончил тренерский факультет Российской академии физической культуры, после чего посещал занятия в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения. С 1997 по 2000 год работал на телеканале ТВЦ. С начала нулевых — спортивный комментатор на каналах «Россия-1» и «Спорт» (позднее «Россия-2»). С 2015 года работает на спортивном канале «Матч ТВ», комментирует биатлон, ведет передачи «Все на матч!» и «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». С 2020 года ведет лотерею «Русское лото» на НТВ. Снялся в роли самого себя (камео) в ряде фильмов и телесериалов, среди которых «Морозко» (2010), «Лед» (2018), «Большая игра» (2018) и «Трудные подростки» (2020, 2-й сезон, 7-я серия).