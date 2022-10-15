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Вызов (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Вызов
Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны Сезон 1

Вызов 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Вызов»

В 1-м сезоне шоу «Вызов» 12 представителей отечественного шоу-бизнеса и 12 мировых дарований из сферы науки и искусства объединяют усилия, чтобы сразиться за главный приз, составляющий десять миллионов рублей. Участники отправляются в Республику Карелия, где им предстоит пройти немало сложных испытаний. Герои проекта делятся на пары и проходят череду раундов, демонстрируя выдающиеся физические и интеллектуальные способности. Ведущими шоу стали Дмитрий Губерниев и Наталья Попова. В числе участников шоу – Евгения Медведева, Виктория Агалакова, Маргарита Аброськина, Даниил Вахрушев, Олег Гаас, Торнике Квитатиани и другие.

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7.3 IMDb
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Список серий телешоу Вызов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2022
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2022
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2022
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2022
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
12 ноября 2022
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2022
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2022
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
3 декабря 2022
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2022
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
17 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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