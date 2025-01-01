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Вызов
16+
Год выпуска
2022
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
2
голоса
7.3
IMDb
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Список сезонов телешоу «Вызов»
Сезон 1
10 эпизодов
15 октября 2022 - 17 декабря 2022
Сезон 2
10 эпизодов
21 октября 2023 - 23 декабря 2023
Сезон 3. Китайский сезон
10 эпизодов
10 сентября 2024 - 16 ноября 2024
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