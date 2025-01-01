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Вызов, список сезонов

Вызов 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ

Рейтинг шоу

0.0
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7.3 IMDb
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Список сезонов телешоу «Вызов»
Вызов - Сезон 1 Сезон 1
10 эпизодов 15 октября 2022 - 17 декабря 2022
 
Вызов - Сезон 2 Сезон 2
10 эпизодов 21 октября 2023 - 23 декабря 2023
 
Вызов - Сезон 3. Китайский сезон Сезон 3. Китайский сезон
10 эпизодов 10 сентября 2024 - 16 ноября 2024
 
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