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Ворон 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ворон
Киноафиша Сериалы Ворон Сезоны Сезон 1

Kuzgun 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ворон»

В 1 сезоне сериала «Ворон» в провинциальный турецкий городок после двадцатилетнего отсутствия приезжает мужчина по имени Кузгун Джебеджи – родной сын героицески погибшего на службе полицейского Юсуфа. На родине он встречается с Дилой – своей детской любовью. С удивлением герой обнаруживает, что он по-прежнему влюблен в эту прекрасную девушку, как в первый день их знакомства. Дила была замужем за богатым человеком, но ее брак не был счастливым, и теперь он отвечает взаимностью старому другу. Однако все меняет страшная новость из прошлого: выясняется, что отца Кузгуна 20 лет назад убил отец Дилы. Что он теперь выберет: любовь или месть?

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ворон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2019
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2019
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
27 февраля 2019
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2019
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
13 марта 2019
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
20 марта 2019
Сезон 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
27 марта 2019
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
3 апреля 2019
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
10 апреля 2019
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
17 апреля 2019
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
24 апреля 2019
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
1 мая 2019
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
8 мая 2019
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
15 мая 2019
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
22 мая 2019
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
29 мая 2019
График выхода всех сериалов
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