После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)

Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»

«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор

Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)

Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»

5 советских фильмов с намёком на вечер: название каждого вспомнят лишь знатоки – из подсказок только один кадр (тест)

Пока вы досматривали «Первый отдел», вышли сразу 3 новых сериала про сыщиков и расследования — и у каждого 7+ баллов

После «Ведьмака» Кавиллу нашли идеальное место в Вестеросе: 2-й сезон «Рыцаря Семи Королевств» поднимет ставки

Наши опять в Голливуде: создатели «Джона Уика» запускают новую франшизу — в касте Колокольников и звезда «Шерлока»

Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток