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Ворон 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Ворон
Киноафиша Сериалы Ворон Сезоны Сезон 2

Kuzgun 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 5
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ворон»

Во 2 сезоне сериала «Ворон» Кузгун наконец свершает свою месть, но принесет ли она ему счастье? После выстрела прямо в сердце его возлюбленная Дила находится на грани жизни и смерти и может в любой момент покинуть его. Дедушка героя Бехрам, оказавшийся подлым предателем, теперь мертв, как и старый враг Дервиш. Но сам Кузгун не рад своей победе, а одинок и растерян. Сможет ли парень найти своего отца? Будет ли Картал задержан за убийство? Выживут ли Али и Фусун? Как будут развиваться отношения Мерьем и Кумру? И главное, вернется ли красавица Дила к жизни или навсегда оставит этот мир? Все это Кузгуну только предстоит выяснить.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Ворон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 2019
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
25 сентября 2019
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
2 октября 2019
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
9 октября 2019
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
16 октября 2019
График выхода всех сериалов
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