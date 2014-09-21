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Я все преодолею 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я все преодолею
Киноафиша Сериалы Я все преодолею Сезоны Сезон 1

Я все преодолею 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я все преодолею»

В 1-м сезоне сериала «Я все преодолею» Люде не особенно везет по жизни. Ее муж страдает от алкогольной зависимости и перекладывает все заботы о семье и детях на хрупкие плечи жены. Вместе с тем женщине приходится терпеть жестокое обращение со стороны свекрови и помогать близкой подруге, которой постоянно что-то требуется. Люда стоически переносит все удары судьбы, но жизнь готовит для нее самое серьезное испытание. Супруг героини погибает при пожаре, а от дома остаются одни угли. Едва Люда оказывается у разбитого корыта, все окружающие предают ее: свекровь лишает дома, а одержимая ревностью подруга выставляет на улицу.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Я все преодолею» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2014
График выхода всех сериалов
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