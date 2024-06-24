Меню
Оскар Айзек и Кэри Маллиган договариваются о ролях во втором сезоне «Грызни»
Ранее артисты вместе сыграли в музыкальной драме братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса» (2012).
Написать
24 июня 2024 12:38
Во втором сезоне «Грызни» сыграют Джейк Джилленхол, Энн Хэтэуэй и другие звезды
Правда, договоры с артистами пока не заключены.
Написать
27 февраля 2024 11:16
Новые победы «Наследников», «Медведя» и «Грызни»: объявлены лауреаты «Эмми» 2023
Сериал «Одни из нас» доминирует в технических категориях с восемью статуэтками.
Написать
16 января 2024 11:01
«Оппенгеймер», «Наследники» и другие: объявлены победители «Золотого глобуса» 2024
Награды также получили «Бедные-несчастные», «Оставленные», «Анатомия падения», «Мальчик и птица», «Медведь» и «Грызня».
Написать
8 января 2024 07:42
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу
Ретрофантастика о портале в альтернативное измерение, самый просматриваемый сериал Netflix об играх на выживание и криминальная драма об адвокатском бизнесе.
Написать
18 октября 2023 11:13
Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером
На этой неделе стриминги предлагают спасти мир, поддержать платонические отношения, раскрыть дело о пропаже детей и понаблюдать за динозаврами.
Написать
26 мая 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров
На этой неделе стриминги предлагают обучиться искусству кулинарии, стать волонтером, отыскать в жизни приятные моменты и сразиться с динозаврами.
Написать
7 апреля 2023 15:00
Стивен Ян и Али Вонг мстят друг другу в трейлере многосерийной черной комедии «Грызня»
Сериал от студии A24 выйдет на экраны в начале апреля.
Написать
16 марта 2023 12:27
